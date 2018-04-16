Hooijdonk'un oğlu babası gibi frikik golü attı F.Bahçe'de attığı frikik golleriyle taraftarın gönlünde taht kuran Pierre van Hooijdonk'un 18 yaşındaki oğlu Sydney, babası gibi duran toptan harika bir gol attı. 16.04.2018 - 12:39