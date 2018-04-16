Hooijdonk'un oğlu babası gibi frikik golü attı

2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında sarı-lacivertli formayı giyen Hollandalı golcü, frikikten attığı gollerle adından uzun süre söz ettirmişti.
NAC Breda U19 takımında forma giyen Pierre van Hooijdonk'un 2000 doğumlu oğlu da babasının izinde.
O yıllarda babasının yanında Kadıköy'de seremoniye çıkan Sydney, şimdilerde iyi bir futbolcu olma yolunda ilerliyor.
BABASI GİBİ VURDU
NAC Breda U19 maçında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen 18 yaşındaki Hollandalı futbolcu, attığı şık frikik golüyle akıllara babasını getirdi.
İşte o güzel gol: