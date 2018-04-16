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Hooijdonk'un oğlu babası gibi frikik golü attı

F.Bahçe'de attığı frikik golleriyle taraftarın gönlünde taht kuran Pierre van Hooijdonk'un 18 yaşındaki oğlu Sydney, babası gibi duran toptan harika bir gol attı.

Hooijdonk'un oğlu babası gibi frikik golü attı
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2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında sarı-lacivertli formayı giyen Hollandalı golcü, frikikten attığı gollerle adından uzun süre söz ettirmişti.

NAC Breda U19 takımında forma giyen Pierre van Hooijdonk'un 2000 doğumlu oğlu da babasının izinde.

O yıllarda babasının yanında Kadıköy'de seremoniye çıkan Sydney, şimdilerde iyi bir futbolcu olma yolunda ilerliyor.

BABASI GİBİ VURDU

NAC Breda U19 maçında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen 18 yaşındaki Hollandalı futbolcu, attığı şık frikik golüyle akıllara babasını getirdi.

İşte o güzel gol:

Hooijdonk'un oğlu babası gibi frikik golü attı - İZLE

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