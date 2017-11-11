Hope Solo: Blatter beni taciz etti

Amerika Birleşik Devletleri kadın milli takımın kalecisi Hope Solo, eski FIFA Başkanı Sepp Blatter ile ilgili taciz iddiası ortaya attı.

BLATTER REDDETTİ

36 yaşındaki kaleci, ödülü takdim etmek için sahneye çıkmadan önce Sepp Blatter’in kendisine uygunsuz bir davranışta bulunduğunu itiraf etti. BBC'ye sözcüsü vasıtasıyla bir açıklama yapan Sepp Blatter ise; söz konusu taciz iddiasını reddetti.

17 yıl boyunca FIFA başkanlığı görevini yürüten Sepp Blatter, rüşvete karıştığı gerekçesiyle 2015'te futboldan 6 yıl men edilmişti.