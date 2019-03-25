Hornets orta sahadan attığı basketle kazandı

Beşiktaş, Kagawa'nın ardından bir Japon futbolcunun daha peşine düştü. Siyah-beyazlılar, FC Tokya'da oynayan sağ bek Sei Muroya'yı transfer etmek istiyor.

Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren, Mustafa Cengiz'i seçim kararı alması yönünde uyardığını ancak Cengiz'in kendisini dinlemediğini açıkladı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında Avrupa Şampiyonası'na yetişmek istediğini söyleyen Burak Yılmaz'a "Yetişirsin, yetişirsin. Daha Dünya Kupası var" dedi.

Fenerbahçe yönetimi, yüksek maaşlı birçok futbolcuyla yollarını ayıracak ve önümüzdeki dönemde transfer edilecek isimlere yüksek maaş vermeyecek.

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Galatasaray genel kurulunda mikrofona yansıyan konuşma

Dün yönetimin ibra edilmemesine yol açan oylamada evetlerin fazla olduğu, ortaya çıkan bir video ile gündeme geldi. Cengiz yönetimi bu video ile mahkemeye gidecek.