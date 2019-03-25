Hornets orta sahadan attığı basketle kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Charlotte Hornets, Toronto Raptors'ı Jeremy Lamb'in orta sahadan attığı basketle 115-114 mağlup etti.
ORTA SAHADAN BASKET ATTI MAÇI KAZANDIRDI
Doğu Konferansı 2'ncisi Toronto Raptors'ın play-off potasına girme mücadelesi veren Charlotte Hornets'i ağırladığı karşılaşma, sahalarda ender görülen bir olaya sahne oldu. Bitime 3.1 saniye kala 114-112 gerideki Hornets, topu rakip sahadan oyuna soktu. Pası kendi yarı sahasında kontrol edebilen Jeremy Lamb, uzak mesafeden attığı basketle Hornets'ın maçı 115-114 kazanmasını sağladı.
Hornets'ta Dwyane Bacon 20 sayı, Kemba Walker 15 sayı, 13 asist, 8 ribaunt, maçın kahramanı Lamb de 13 sayı üretti. Raptors'ta Kawhi Leonard'ın 28 sayı, 9 ribaunt ve Pascal Siakam'ın 23 sayı, 7 ribaunt, 5 asistlik performansı galibiyete yetmedi.
Sonuçlar
New York Knicks-Los Angeles Clippers: 113-124
Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 127-105
Indiana Pacers-Denver Nuggets: 124-88
Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 114-115
New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 90-113
Boston Celtics-San Antonio Spurs: 96-115
Golden State Warriors-Detroit Pistons: 121-114
Los Angeles Lakers-Sacramento Kings: 111-106