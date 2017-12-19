Houstan'dan üst üste 14. galibiyet

NBA'e 10 maçla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Houston Rockets, seyircisi önünde oynadığı Utah Jazz karşılaşmasını 120-99 kazanarak üst üste 14. galibiyetini aldı.
Rockets'ta Eric Gordon 33 sayı, Clint Capela 24 sayı, 20 ribaunt, James Harden 26 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve Chris Paul 18 sayı, 10 asist, 9 ribauntla oynadı. 26 sayı kaydeden Rodney Hood ve 17 sayı atan Joe Ingles, Jazz'ı ayakta tutmaya çalıştı.
BULLS SERİYİ 6 MAÇA ÇIKARDI
Ligin son sıralarında yer alan Chicago Bulls, konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 117-115 yenerek arka arkaya 6. karşılaşmasını kazandı. Bulls'u galibiyete, 22 sayı, 13 ribauntla "double double" yapan Nikola Mirotic, 22 sayı, 6 asist üreten Kris Dunn ve 20 sayı kaydeden Justin Holiday taşıdı.
76ers'ta Dario Saric'in 27 sayı, 8 ribaunt ve Ben Simmons'ın 19 sayı, 11 ribaunt, 9 asist, 4 blokluk performansı galibiyete yetmedi. Milli basketbolcu Ersan İlyasova ise takımı Atlanta Hawks'ın, sahasında Miami Heat'i 110-104 yendiği maçı, 13 sayı, 3 ribaunt ve 2 asistle tamamladı.