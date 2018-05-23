Houston deplasmanda kazandı, seriyi eşitledi

Batı Konferansı final serisinde büyük bir çekişme yaşanıyor. Serinin ilk maçını kendi evinde kaybeden Houston Rockets 4. karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ev sahibi avantajını geri aldı.

HOUSTON SERİYİ 2-2'YE GETİRDİ

Evsahibi Golden State maça 12-0'lık seri ile güçlü bir başlangıç yaptı. Houston ilk sayılarını 6. dakika içinde James Harden'la bulabildi. Sonraki bölümlerde yavaş yavaş toparlanan konuk Houston rakibinin savunma zaafından iyi yararlandı ve devreyi 53- 46 önde girdi.

Bir önceki maçta olduğu gibi 3. periyotta sahneye Golden State'in yıldızı Stephen Curry çıktı. Curry'nin 17 sayı ürettiği çeyreği 80-70 Golden State önde geçse de son periyotta devreye Houston’lı Chris Paul girdi. Paul'un 27, Harden'ın 30 sayı attığı maçı Houston 95-92 kazanmayı başardı.

Golden State'te ise Curry 28, Kevın Durant 27 sayı ve 12 ribauntla oynadı. Golden State Curry'nin bitime 0.5 saniye kala denediği 3 sayılık atış dahil olmak üzere kullandığı son 6 şutta isabet kaydedemedi.

Houston, bu galibiyetle Golden State'in play off’larda sahasındaki 16 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi.