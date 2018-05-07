Houston Rockets adım adım finale

Karşılaşmanın yıldızı 27 sayı atan Chris Paul oldu. NBA'de Batı Konferansı yarı final serisi 4. maçına Salt Lake City evsahipliği yaptı.

FİNALE 1 ADIM KALDI

Houston'da sezon boyunca James Harden'ın gölgesinde kalan Chris Paul, bu kez maçın başrol oyuncusu olarak parlak bir performans sergiledi. Utah potasına 27 sayı bırakan Paul 12 de ribaunt aldı.

Houston'ın süper yıldızı Harden da 24 sayı ile oynadı. Sezon boyunca hücum gücüyle var olan Houston bu kez defansif olarak da kuvvetli bir oyun sergileyince ilk yarı sonunda yakaladığı 10 sayılık farkın avantajını kullanmayı başardı.