Houston Rockets galibiyet serisini 10 maça çıkardı

NBA'e 6 maçla devam edildi. Ligin zirvesindeki Houston Rockets, ağırladığı New Orleans Pelicans'ı 130-123 mağlup etti.

Rockets'ı galibiyete, 26 sayı, 17 asist, 6 top çalmayla double double yapan James Harden, 28 sayı, 8 ribaunt, 5 blokla oynayan Capela, 20 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, 3 top çalma üreten Chris Paul ve 27 sayı atan Eric Gordon taşıdı.

Pelicans'ta Jrue Holiday'in 37 sayı, 5 asist, 4 top çalma ve E'Twaun Moore'un 36 sayısı galibiyete yetmedi. DeMarcus Cousins 24 sayı, 14 ribaunt, 8 asistle double double, Rajon Rondo ise 13 sayı, 12 ribaunt, 12 asistle triple double yaptı.