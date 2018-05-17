Houston Rockets Golden State'i yenerek seriyi eşitledi

Houston Rockets'ın sahasındaki ilk maçı kazarak büyük bir avantaj yakalayan Golden State Warriors, 2. maçta mağlup oldu. Ev sahibi Houston, üstün oyunuyla seriye eşitledi; 1-1
HOUSTON MAÇ BOYU ÜSTÜNDÜ
Mücadelenin ilk çeyreğinden itibaren maça ağırlığını koyan ev sahibi, tüm periyotlarda rakibine karşı üstün olan taraftı.
İlk yarıyı 64-50 önde kapatan Houston Rockets, ikinci yarıda da iyi oyununu sahaya yansıtarak rakibine şans tanımadı.
James Harden, Tucker ve Eric Gordon'un hücumda etkili olması tabelada farkı getirdi.
KEVİN DURENT'İN 38 SAYISI YETMEDİ
Houston deplasmanında 35 dakika sahada kalan GSW'ın yıldızı Kevin Durent, 38 sayı attı.
Maçın en skorer ismi olan Durent, takım arkadaşlarından hücumda beklenen sayı yardımını alamaması üzerine mağlubiyeti engelleyemedi.