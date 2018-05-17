Mesut Cenk ve İlkay Erdoğan'ı ziyaret etti

1 Houston Rockets Golden State'i yenerek seriyi eşitledi NBA Batı Konferansı Final Serisi'nde Golden State Warriors'ı ağırlayan Houston Rockets, maçı 127-105 kazanarak seriyi 1-1'e getirdi.

2 Atletico Madrid Avrupa Ligi şampiyonu La Liga ekibi Atletico Madrid, UEFA Avrupa Ligi finalinde Griezmann'ın yıldızlaştığı maçta Marsilya'yı 3-0 mağlup etti ve son 8 yılda 3. şampiyonluğunu kazandı.

3 Şenol Güneş Babel'in transferine sıcak bakmıyor Hollanda ekibi Feyenoord, Babel'i kadrosuna katabilmek için Beşiktaş'a teklifte bulundu. Teknik direktör Şenol Güneş, başarılı futbolcunun takımdan ayrılmasına izin vermedi.

4 Aatıf'ın göbeği taraftarın tepkisini topladı Fenerbahçeli Nabil Dirar'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta Aatıf'ın göbeği dikkatlerden kaçmadı.

5 Kayserispor Ertuğrul Sağlam ile anlaştı Marius Sumudica ile yollarını ayıran Kayserispor, Ertuğrul Sağlam ile anlaşmaya vardı. Sağlam, bugün Kayseri'ye gelecek.

6 Messi: Neymar'ın Madrid'e gidişi yıkım olur Lionel Messi, Neymar'ın Real Madrid'e gitmesine karşı. Messi eski takım arkadaşı için, "Neymar'ı Real Madrid'de görmek berbat bir şey olur" dedi.

7 Tosic, Çin'e transfer oluyor Tosic 5 milyon euro bonservis bedeli ile Uzak Doğu'ya transfer oluyor. Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu, Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou ile sözleşme imzalamak için Çin'e gitti.

8 Süper Lig'de son hafta hakemleri Süper Lig'de şampiyonluğun belli olacağı son hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

9 Fenerbahçeli futbolcuların şampiyonluk adağı Fenerbahçe'nin zor da olsa hala şampiyonluk şansı bulunuyor. Sarı-lacivertli futbolcular mutlu sona ulaşmaları durumunda kurban keseceklerinin sözünü verdi.