Houston Rockets serideki ilk galibiyetini aldı

1 Ronaldo attığı golde 2 buçuk metre yükseldi Juventus'un Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Torino maçında attığı kafa golünde yerden 2 metre 31 santimetre yüksekte topa vurdu.

2 Önemli maçların adamı Valbuena Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Valbuena, sarı-lacivertli takımın oynadığı kritik maçlarda gösterdiği performansla taraftarından alkış topluyor.

3 Derbinin VAR hakemi Bu akşam oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu.

4 Fatih Terim: Şimdi sahaya çıkıp konuşma zamanı Bu akşam oynanacak kritik derbi öncesi her iki takımın teknik direktörü de oyuncularıyla son bir toplantı yaptı.

5 G.Saray'ın Terim paylaşımına Beşiktaş'tan cevap Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak dev derbi öncesi her iki takım da sosyal medyadan iddialı paylaşımlarda bulundu.

6 Salah'ın gözyaşları Newcastle United'ı 3-2 yenen Liverpool'da Salah üzüntüsü yaşanıyor. Bir pozisyonda sakatlanan yıldız futbolcu gözyaşları içinde sahayı terk etti.

7 Volkan Demirel'den Harun Tekin'e destek Kasımpaşa maçında topu ayağının altından kaçıran Harun Tekin'e Volkan Demirel sahip çıktı. Hatırlanacağı gibi aynı hatayı yıllar evvel Volkan da yapmıştı.

8 Batuhan Karadeniz Bandırmaspor'u kümede tuttu Bandırmaspor forması giyen Batuhan Karadeniz, 90+7'de Fethiyespor ağlarına attığı golle takımına hayat verdi.

9 Valbuena'nın uzun boylu çocukla imtihanı Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-1 yendiği karşılaşma öncesi, seremoniye uzun boylu bir çocukla çıkan Valbuena zor anlar yaşadı.