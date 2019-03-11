Houston Rockets seriyi 8 maça çıkardı

1 Zeki Yavru'nun Trabzon taraftarına isyanı Akhisarspor forması giyen Zeki Yavru, kendisine küfreden bordo-mavili takımın taraftarlarına isyan etti.

2 Aykut Kocaman'ın penaltı isyanı Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş maçı sonrası penaltı isyanında bulundu. Kocaman, "Fatih Terim'in dediği gibi, bu işler ayarlanıyor" şeklinde konuştu.

3 Fenerbahçeli futbolcuların klima isyanı Fenerbahçeli futbolcular, Başakşehir maçı öncesi kaldıkları otelde klima yüzünden uyuyamadıklarını söyledi.

4 Fatih Terim: Tüm maçları kazanıp şampiyon olacağız Fatih Terim, şampiyonluk için kalan 10 maçı da kazanmak zorunda olduklarını ifade etti. Tecrübeli teknik adam oyuncularına, bunu başaracak güçleri olduğunu söyledi.

5 Aziz Yıldırım: Ben de bir gün konuşacağım Aziz Yıldırım'la Diyarbakır'da bir araya gelen gazeteci Fatih Çekirge, sarı-lacivertli taraftarın Yıldırım'ın önünü kesip, "Ne olacak halimiz, bizi kurtar" dediğini aktardı.

6 Karius oyundan çıkmak istedi Beşiktaş'ın Alman kalecisi Karius, siyah-beyazlı tribünlerden gelen tepkiler sonrası devre arasında oyundan çıkmak istedi. Güneş ise bu talebe olumsuz yanıt verdi.

7 Şenol Güneş: Gitsem bırakıp kaçtı diyecekler Konyaspor maçında istifaya davet edilen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımın başında kalacağını açıkladı.

8 Medel ile Quaresma arasında tansiyon yükseldi Medel, Beşiktaş-Konyaspor maçında Ricardo Quaresma'nın kafasına tokat attı.

9 Şenol Güneş: Beni protesto edenler azınlıktı Taraftarın istifa çağrılarına yanıt veren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Onlar bir grup azınlıktı, diğerlerinin onları susturması gerekirdi" dedi.