Houston Rockets'ın bileği bükülmüyor

Bu sezon sadece 4 maç kaybeden Batı Konferansı lideri Houston Rockets, özellikle üçüncü periyottaki skorer oyununun yardımıyla deplasmanda Utah Jazz'ı 112-101'lik skorla geçti.
HOUSTON'I HARDEN VE ANDERSON SIRTLADI
Üst üste 8'inci galibiyetini elde eden Rockets'ta James Harden 29, Ryan Anderson 23 sayıyla takımın skor yükünü üstlenirken, Chris Paul 18 sayı, 13 asist ve 9 ribauntla "triple-double" yapmaya çok yaklaştı.
Sezonun 13'üncü mağlubiyetini alan Jazz'da Donovan Mitchell 26, Alec Burks 17, Thabo Sefolosha 14 sayıyla mücadele etti.