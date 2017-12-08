Houston Rockets'ın bileği bükülmüyor

1 Rıza Çalımbay, Sosa'yı idmandan kovdu Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, disiplinsiz davranış sergileyen Sosa'yı antrenmandan çıkardı.

2 Dursun Özbek: Galatasaray'ın futbolu keyif veriyor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın düşüşünün normal olduğunu ancak bu durumu düzelteceklerini söyledi.

3 Tolga Zengin: Leipzig maçında işimi yaptım Leipzig maçının yıldızı olan tecrübeli kaleci Tolga Zengin, sadece işini yaptığını ve performansının abartılmaması gerektiğini ifade etti.

4 Emre Belözoğlu: İtalya'da bana sivrisinek derlerdi Emre Belözoğlu, Inter'de oynadığı dönemde lakabının sivrisinek olduğunu açıkladı.

5 Başakşehir taraftarları Filistin'e destek oldu Başakşehir taraftarları UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile oynanan maçta Filistin'e pankart ve bayraklarla destek oldu.

6 Mehdi Bourabia'nın nefis golü Konya'ya yetmedi - İZLE Mehdi Bourabia, Guimaraes-Konyaspor maçında uzak mesafeden yaptığı harika vuruşla, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golünü attı.

7 Vida arkadaşlarıyla vedalaştı Beşiktaş'a geliyor Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Hırvat stoper Vida, Dinamo Kiev ile son maçına çıktı.

8 G.Saray'da hedef Filipe Luis ve Konoplyanka Sol bek ve sol kanat bölgelerine takviye yapacak olan G.Saray'da yönetim, Filipe Luis ve Konoplyanka'yı almak için girişimlere başladı.

9 Ozan Tufan Deportivo'ya transfer oluyor Son dönemde yedek kulübesine hapsolan Ozan Tufan'ın, Aykut Kocaman'ın izin vermesi durumunda İspanya'ya gideceği öğrenildi.