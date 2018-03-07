Houston Rockets'tan üst üste 16. galibiyet

Rockets, bu istatistiğiyle de tarihinin en uzun ikinci galibiyet serisine imza attı. NBA'de bu sabaha karşı oynanan maçlardan Houston Rockets, Oklahoma City Thunder'ı konuk etti.

PAUL 25, HARDEN 23 SAYI ATTI

Chris Paul, 25 sayıyla takımının en skorer ismi olurken; maçı 6'da 3 üçlük atış isabeti ve 5 de top çalmayla tamamladı. Maçı double double tamamlayan takımın yıldızı James Harden, 23 sayı ve 11 asistlik bir performans sergiledi. Houston'lı oyuncular maçtaki 33 üçlük atışından 17 isabet sağladı.

Oklahoma'da Russell Westbrook, 27 şut atışından 32 sayıyla oynadı; ancak takımının yenilgisini önleyemedi. Maçı 9 top kaybıyla tamamlaması Westbrook'un hanesine eksi olarak geçti. Thunder adına 23 sayı kaydeden Carmelo Anthony, Jerry West'i geçerek NBA'in en fazla sayı atan 20. oyuncuyu old