Houston seriyi 2-0'a taşıdı

Fatih Terim: Burada puan bırakmak beni çok üzdü

Ersun Yanal: Belki de G.Saray'ı şampiyonluktan ettik

Taha Tokyo'da ya tamam ya devam diyecek

1 Galatasaray Yunan orta saha Samaris'i istiyor Stoke City, Badou Ndiaye için Galatasaray'dan 10 milyon euro istedi. Bu parayı ödeyecek bütçesi olmayan sarı-kırmızılı takım, rotasını Benfica forması giyen Andreas Samaris'e çevirdi.

2 Fenerbahçe'de gönderilecek 10 futbolcu Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, 10 isimle yollarını ayıracak. Bu futbolcuların 5'i, Comolli'nin sezon başında transfer ettiği futbolcular.

3 Caner Erkin yeni sözleşme imzalıyor Beşiktaş, deneyimli sol bek Caner Erkin sözleşmesini 2021 yılına kadar uzatacak.

4 Galatasaraylı Diagne sertlikten şikayetçi Galatasaray'ın eleştirilen futbolcusu Diagne, rakiplerinin kendisine karşı çok sert oynadığını ve bu sebepten dolayı gol atamadığını ifade etti.

5 Jalsor Soriano rakibinin karnına tekme attı Asya Kupası'nda Kaya FC sahasında PSM'ye 2-1 mağlup oldu. Kaya forması giyen Jalsor Soriano, rakibinin karnına attığı tekme sonrası oyundan atıldı.

6 Metahan Güçlü, PSG formasıyla ilk golünü attı Nantes'a 3-2 mağlup olan PSG, şampiyonluğu yine erteledi. 20 yaşındaki Türk oyuncu Metehan Güçlü ise PSG formasıyla ilk golünü attı.

7 Cüneyt Çakır'ın VAR kararları Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester City-Tottenham maçına Cüneyt Çakır damga vurdu. Çakır, iki kritik pozisyonda da doğru kararı vererek tam not aldı.

8 Fikret Orman: Süleyman Seba gibi anılmak isterim Başiktaş Bulübü Başkanı Fikret Orman, görevi sona erdiğinde Süleyman Seba gibi bir başkan olarak hatırlanmak istediğini belirtti.

9 Liverpool Devler Ligi'nde Porto’yu farklı geçti Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında 2-0 yendiği Porto’yu rövanşta da 4-1 mağlup eden Liverpool yarı finale çıktı.