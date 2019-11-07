Hugo Lloris ameliyat oldu

Emre Belözoğlu: Mülayim bir insan da diyemem kendim için

Fatih Terim: Sadece üzülmüyorum, utanıyorum da

1 Vedat Muriç'in örnek aldığı yıldız futbolcular Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, dünya futbolunun yıldızları Ibrahimovic, Lewandowski ve Cavani'nin çeşitli özelliklerini örnek aldığını ifade etti.

2 Wenger'den Bayern'e yeşil ışık Arsenal'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Wenger, Bayern Münih'i çalıştırabileceğini ifade etti.

3 6 gol yiyen Muslera'nın büyük üzüntüsü Galatasaray'ın bu sezon belki de tek iyi ismi olan Muslera, her şeye rağmen Real Madrid karşısında yenilen 6 gole engel olamadı. Uruguaylı, büyük üzüntü yaşadı.

4 Olcay Şahan: Beşiktaş'ı yenmek istiyoruz Denizlispor forması giyen eski Beşiktaşlı Olcay Şahan, pazar günü siyah-beyazlı takım karşısında galip geleceklerini ifade etti.

5 Abdullah Avcı Portekiz'e gitmiyor Geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle dün takımla birlikte Portekiz'e gidemeyen Abdullah Avcı, İstanbul'da kalma kararı aldı.

6 Real Madrid-Galatasaray maçı capsleri Galatasaray'ın Real Madrid'e 6-0 yenilmesinin ardından rakip takım taraftarları, birbirinden komik capsler yaptı.

7 Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi şansı Real Madrid'e 6-0 yenilerek Devler Ligi defterini kapatan temsilcimiz Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi şansı hala devam ediyor.

8 Manchester Cityli Kyle Walker kaleye geçti Manchester City ile Atalanta arasında oynanan maçta, ilginç bir olay yaşandı. Kaleci Claudio Bravo'nun kırmızı kart görmesi sonucu kaleye geçen Kyle Walker, mücadeleyi gol yemeden tamamladı.

9 Fatih Terim 17 yıl sonra yine 6-0 yenildi 6 Kasım 2002'de Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Galatasaray, tam 17 yıl sonra aynı tarihte, aynı skorla bir kez daha mağlup oldu. Bugün olduğu gibi yıllar önce de takımın başında Fatih Terim vardı.