Hugo Lloris en az 3 ay yok

1 A Milli Takım'dan Dorukhan'ı ağlatan ziyaret A Milli Takımımız, Beşiktaş'ın Alanyaspor'la oynadığı Süper Lig mücadelesinde sakatlanan Dorukhan Toköz'ü hastanede ziyaret etti.

2 Ersun Yanal kadroya neşteri vuruyor Ersun Yanal sarı-lacivertli yönetime sunduğu raporda, verilen şansları iyi değerlendiremeyen Sadık Çiftpınar, Maurico Isla, Miha Zajc ve Mehmet Ekici'nin devre arasında gönderilmesini istedi.

3 Avcı, Ljajic'in performansından memnun değil Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla eleştirilen Adem Ljajic'in mutsuz olduğunu ifade ediliyor.

4 Mehmet Demirkol: Fatih hoca kendinden bile şikayet ediyor Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fatih Terim ile ilgili yaptığı açıklamada, "Fatih hoca herkesten her şeyden şikayet ediyor, demek ki oyunculardan istediği verimi alamıyor" açıklamasında bulundu.

5 Beşiktaş'ta resmi başkan adayı yok Beşiktaş'ta olağanüstü kongreye sayılı günler kala henüz resmi olarak başkan adaylığı başvurusu yapan olmadı. Adayların 3 gün için başvuru yapması gerekiyor.

6 Fatih Terim ile yönetim arasındaki kriz devam ediyor Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı sonrası "Biraz da ceza almayanlar konuşsun" diyerek yönetime gönderme yapmıştı. Başkan Mustafa Cengiz'in Ali Koç'a neden cevap vermediği ortaya çıktı.

7 Slimani, Ligue 1'e harika bir başlangıç yaptı 6 lig maçında 4 gol atıp 6 da asist yapan Slimani, Ligue 1'de çift hanelere en erken ulaşan futbolcu oldu.

8 A Milli Takımımızın gruptan çıkma ihtimalleri A Milli Takımımız, EURO 2020 yolunda çok kritik maçlara çıkacak. Grubun bitimine 4 karşılaşma kala Fransa ile birlikte ilk 2 için en iddialı takım durumundayız.

9 Boş kaleye kaçan gol herkesi şaşkınlığa uğrattı TFF 3. Lig 1. grup 6. hafta maçında sahalarda ender görülen bir gol kaçırma olayı yaşandı. Konu ekip Yeni Orduspor forması giyen Mert Efe Çölbeyi, yararlanamadığı pozisyon ile maça damgasını vurdu.