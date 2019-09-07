Hugo Lloris: Türkiye yenilgisini hazmetmek zordu

Avrupa Şampiyonası Elemelerinde milli takımımız ile aynı grupta bulunan Fransa, Arnavutluk ve Andorra ile oynayacağı maçlara hazırlanıyor. Karşılaşmalar öncesi basının karşısına çıkan kaleci Hugo Llorıs, iki maçı da kazanmak zorunda olduklarını vurguladı.

Türkiye karşısında aldıkları yenilgi ile hata yapma lükslerini kaybettiklerini ifade eden Llorıs, kağıt üzerinde büyük favori olmalarına karşın, iki rakibi de son derece ciddiye alarak oynayacaklarının altını çizdi.

"NEDEN BU KADAR KÖTÜ OYNADIK, AÇIKLAYAMIYORUM"

Türkiye karşısında aldıkları yenilginin kendilerine iyi bir ders olduğunu belirten Llorıs; "Türkiye yenilgisini hazmetmek zordu. Neden bu kadar kötü oynadığımız açıklamak da öyle. Maçı nasıl analiz edeceğimi de bilemiyorum. Yapılacak en iyi şey, tüm rakiplerimize saygı gösterip; gücümüzü sahaya yansıtmak olmalı. Arnavutluk ve Andorra maçlarında bu mantalite ile sahada olmalıyız" dedi.