Hugo Rodallega transfer kararını tatilde verecek

Trabzonspor yönetim kurulunun takımda kalması için yıllık undefined 900 bin Euro teklif ettiği Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega, herhangi bir cevap vermeden tatile gitti.

Rodallega'nın bu süre zarfında Santa Fe ve Olimpia kulüpleri ile görüşeceği ve beklediği teklifi alamaması durumunda Trabzonspor'da kalacağı ifade edildi. Ligde son oynanan Çaykur Rizespor maçında iki gol atan ve sezonun genelinde 16 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Rodallega'nın takımda kalması için teknik heyet olumlu rapor vermişti.

Başkan Ahmet Ağaoğlu da Rodallega'ya verebileceklerimaksimum rakamı teklif ettiklerini, gerisinin oyuncunun kararına bağlı olduğunu ifade edildi.