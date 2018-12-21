Hulk'un çocuğu Galatasaray formasını giydi

Çin Ligi'nde Shanghai SIPG takımında forma giyen Brezilyalı golcü Hulk, Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı.
Hulk, çocuklarının bir fotoğrafını paylaşırken çocuklarından birinin Galatasaray forması giymesi dikkat çekti.
COME TO GALATASARAY
Brezilyalı futbolcunun paylaşımı, kısa sürede sarı kırmızılı taraftarlar tarafından beğenilmeye başlandı.
Taraftarlar, fotoğrafın ardından Hulk'a ''Come to Galatasaray'' mesajları göndermeye başladılar. Daha önceden de Wayne Rooney ve Icardi'nin çocukları Galatasaray forması giymiş ve uzun süre konuşulmuştu.