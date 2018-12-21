Ensonhaber.com'a dön

Hulk'un çocuğu Galatasaray formasını giydi

Çin'in Shanghai SIPG takımında forma giyen Brezilyalı futbolcu Hulk'un paylaştığı bir fotoğrafta çocuğunun üzerindeki Galatasaray forması dikkatlerden kaçmadı.

Yorum Yap

Hulk'un çocuğu Galatasaray formasını giydi

Çin Ligi'nde Shanghai SIPG takımında forma giyen Brezilyalı golcü Hulk, Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı.

Hulk, çocuklarının bir fotoğrafını paylaşırken çocuklarından birinin Galatasaray forması giymesi dikkat çekti.

COME TO GALATASARAY

Brezilyalı futbolcunun paylaşımı, kısa sürede sarı kırmızılı taraftarlar tarafından beğenilmeye başlandı.

Taraftarlar, fotoğrafın ardından Hulk'a ''Come to Galatasaray'' mesajları göndermeye başladılar. Daha önceden de Wayne Rooney ve Icardi'nin çocukları Galatasaray forması giymiş ve uzun süre konuşulmuştu.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM