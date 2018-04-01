Hummels: 5-0'dan sonra zorlamadık

Bayern Münih'in Alman defansı Mats Hummels, Borussia Dortmund'u 6-0 yendikleri maç hakkında açıklamalarda bulundu.

ABARTMAMAK LAZIM

Borussia Dortmund'u 6-0 yendikleri maçın abartılmaması gerektiğini söyleyen Hummels, ''Dortmund ile oynarken Bayern'e 5-1 yenilmiştik. Ardından sezonu 80 puan ile tamamlamıştık. Futbolda böyle şeyler olabiliyor, abartmamak lazım. Bazen Real Madrid ve Barcelona 4 gol yiyerek yenilebiliyor. Büyük fotoğrafa bakmak lazım. 5-0'dan sonra oyunu fazla zorlamak istemedik. Kontrollü futbol oynadık, çok koşmadık. Salı günü oynayacağımız Sevilla maçına kendimizi sakladık.'' diye konuştu.

''SEVILLA MAÇINDA HER ŞEYİ KAYBEDEBİLİRİZ''

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Sevilla ile karşılaşacak Bayern'in tecrübeli futbolcusu, ''Sevilla'nın ne kadar tehlikeli bir takım olduğunu biliyoruz. Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilmek için konsantre olmamız gerektiğini de biliyoruz. Salı günü Sevilla karşısında kötü bir performans gösterirsek her şeyimizi kaybederiz, bunun farkındayız. Sevilla çok güçlü bir takım. Taraftarlarının desteği ile rövanş maçına avantajlı bir skorla gitmek isteyeceklerdir.'' sözleriyle maçı değerlendirdi.