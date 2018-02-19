Hummels: İki Türk arkadaşıma bilet buldum

Bayern Münih'in tecrübeli stoperi Mats Hummels, Beşiktaş maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"MÜCADELEDEN KAÇMAYACAĞIZ"

Beşiktaş maçında mücadeleden kaçmayacaklarını vurgulayan Alman yıldız, "Takım sonuna kadar savaşıyor, sonuna kadar oynuyor. Futbolcular ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Hep beraber takımı bu seviyeye getirdiğimizi düşünüyorum. Ofansif ve defansif olarak çok iyi çalışmamız gerekiyor. Arada hatalar yapabiliriz ama komple takımı değiştiremeyiz. Umarım ki bu seviyede çok çok iyi mücadele edeceğiz. Hiçbir mücadeleden kaçmayacağımızı belirtebilirim." diye konuştu.

Statta Beşiktaş taraftarı olacağını vurgulayan Hummels, "Beşiktaş seyircilerinin statta olacağını biliyorum. 2 Türk arkadaşıma bilet buldum. Almanya'da yaşayan çok Türk var ve futbolu seven çok Türk futbolsever var. Onlar da ne kadar az olursa olsun, takımlarını destekleyeceklerdir. Daha iyi mi, kötü mü olur, onu söyleyemem ama stat dolu olacaktır. Umarım dostluk içinde biter." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ı tanıyıp tanımadığı sorulan tecrübeli oyuncu, "Beşiktaş'ın eski stadını biliyorum, yeni bir statları olduğunu ve güzel bir atmosfer olduğunu biliyorum. Çok sesli olduklarını biliyorum. Çok çok büyük isimler var takımda oynayan. Böyle bir takımı yanlış analiz edip, küçümseyemezsiniz. Dikkatli olmamız gerekir." cevabını verdi.