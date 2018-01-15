Huntelaar: Van Persie'nin gelmesi güzel oldu

Robin van Persie için Feyenoord'un ezeli rakibi Ajax'ta forma giyen tecrübeli golcü Klaas-Jan Huntelaar'dan da açıklama geldi.

VAN PERİSE'NİN GELMESİ GÜZEL OLDU

Huntelaar, Van Persie'nin Eredivisie'deki gençler adına çok önemli bir fırsat olduğunu söylerken ''Robin van Persie'nin Hollanda Ligi'ni seçmesi çok güzel oldu. Ama asıl önemlisi tecrübeleri... Van Persie'nin tecrübelerini genç oyunculara aktaracak olması onlar adına büyük bir bonus'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Robin van Persie'nin, kısa süre içerisinde Feyenoord ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Van Persie, imzayı hafta sonuna kadar atarsa Ajax'a karşı da forma giyebilecek.