Hürser Tekinoktay: Seçimin iptali için başvuracağız

Beşiktaş'ın dün yapılan seçimli olağan genel kurulunda Fikret Orman'a kaybeden Hürser Tekinoktay, sonuçlara itiraz edeceklerini açıkladı.

20 sandıkta kullanılan 4 bin 899 oyun 2882'sini Fikret Orman alırken, diğer Hürser Tekinoktay ise 1617 oyun sahibi oldu. 400 oyun da boş ve geçersiz olduğu seçimde Orman, rakibi Tekinoktay 1265 oy fark attı. Ancak Tekinoktay seçimlerin adil olmadığını ve itiraz edeceklerini söyledi.

"DEMOKRASİYE İHANET EDİLDİ"

Hürser Tekinoktay yaptığı açıklamada, "640 kişi Fikret Orman yerine beni tercih etmiş olsaydı, ben kazanmış olacaktım. Burada dikkat edilmesi gereken nokta özellikle 17. sandık. Bu sandıkta Metal İş Sendikası ve diğer sendikaların üyeleri oy kullandı. Seçimin iptali için başvuracağız." dedi.

Demokrasiye ihanet edildiğini dile getiren Tekinoktay şöyle konuştu: "Önümüzdeki günlerde başvuruyu yapacağız. Amacımız başkan olmak değil, Beşiktaş başkanını Beşiktaşlılar seçsin istiyoruz. Bize oy veren 1617 Beşiktaşlıya teşekkür ediyoruz. Antalya'dan, Samsun'dan, İzmir'den, Urfa'dan, bir sürü ilden sadece bize oy vermek için geldiğini söyleyen birçok Beşiktaşlı vardı. Sendika kapsamında örgütlü şekilde oy kullandırılan kişiler, demokratik teamüllere ihanet ediyorlar. Hem seçimin iptali için başvuruda bulunacağız ve hem de Denetim Kurulu Başkanı ve Üyeleriyle ilgili suç duyurusunda bulunacağız. 5268 kişinin üye yapıldığı bir yapı var. Bu usulsüz üyelikleri kimler meydana getirdiyse, burada nasıl bir çıkar durumu varsa bunun için dava açacağız. Burada bilirkişilerle tespit edilen bir durum söz konusu"