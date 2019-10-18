Hürser Tekinoktay'ın hoca tercihi Sergen Yalçın

Beşiktaş, 20 Ekim Pazar günü yeni başkanını seçecek...

Yaklaşan seçim öncesi çalışmalarını sürdüren başkan adayları, hangi teknik direktörle çalışacaklarını da açıkladı.

Serdal Adalı ile Ahmet Nur Çebi, başkan olmaları halinde Abdullah Avcı ile yola devam edeceklerini açıkladı.

TEKİNOKTAY'IN TERCİHİ SERGEN YALÇIN

Hürser Tekinoktay'ın tercihi ise farklı. Tekinoktay, "Biz Sergen Yalçın'ı Zidane yaparız. Onun arkasında Toshack ve Rasim Kara gibi iyi futbolcu getirecek güçlü bir ekip kurduğumuzda Zidane olur. Zaten o zekaya ve yeteneğe sahip" diyerek takımın başına Yalçın'ı getireceğini söyledi.