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Hürser Tekinoktay'ın hoca tercihi Sergen Yalçın

Beşiktaş'ta 3 başkan adayının hoca tercihleri belli oldu. Adalı ile Çebi, Abdullah Avcı ile yola devam edeceklerini söylerken, Tekinoktay Sergen Yalçın'la çalışacağını açıkladı.

| Haber Merkezi
Hürser Tekinoktay'ın hoca tercihi Sergen Yalçın
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Beşiktaş, 20 Ekim Pazar günü yeni başkanını seçecek...

Yaklaşan seçim öncesi çalışmalarını sürdüren başkan adayları, hangi teknik direktörle çalışacaklarını da açıkladı.

Serdal Adalı ile Ahmet Nur Çebi, başkan olmaları halinde Abdullah Avcı ile yola devam edeceklerini açıkladı.

TEKİNOKTAY'IN TERCİHİ SERGEN YALÇIN

Hürser Tekinoktay'ın tercihi ise farklı. Tekinoktay, "Biz Sergen Yalçın'ı Zidane yaparız. Onun arkasında Toshack ve Rasim Kara gibi iyi futbolcu getirecek güçlü bir ekip kurduğumuzda Zidane olur. Zaten o zekaya ve yeteneğe sahip" diyerek takımın başına Yalçın'ı getireceğini söyledi.

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