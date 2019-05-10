Hürser Tekinoktay'ın seçim vaadi Bale

Beşiktaş'ın 12 Mayıs Pazar günü yapılacak seçiminde Fikret Orman'la Hürser Tekinoktay başkanlık için yarışacak. Orman'ın rakibi Tekinoktay, seçim çalışmaları hakkında bilgi verirken, seçilmesi durumunda Bale'i de kiralayacaklarını ifade etti.

GARETH BELA'İ KİRALAYABİLİRİZ

TRT Spor'a konşan Tekinoktay, futbol direktörü olarak John Benjamin Toshack ile çalışacakları ifade ederek şöyle konuştu: "Toshack ile ilgili şunu söyleyeyim. İlk kez size açıklıyorum. Bale, Galler'den kendi talebesi. 2.5 ay önce bize bu vaadi verdi. Bale'in Real Madrid'de mutsuz olduğunu ve çok uygun bir kiralama parasıyla seçilmemiz halinde bize getirebileceğinin müjdesini verdi."





Transferi Toshack'a bırakacaklarını ifade eden Hürser Tekinoktay, "Toshack ile bir görüşmemiz oldu. Biz futbolun bütçesini Toshack'ın yönetmesini istiyorduk. Bunu Beşiktaş'ta ve Türkiye'deyken çok iyi yaptı. Balic'i biliyorsunuz Real Madrid'e 15 milyon dolara sattı, Geremi'yi Gençlerbirliği'nden Real Madrid'e götürdü. Nihat Kahveci çok iyi paraya Real Sociedad'a gitti. Çok iyi ilişkileri olan, yurt dışında her futbolcuyu her kulüp başkanıyla bir telefon mesafesinde görüşen birisi. Britanya'da Toshack markası farklı bir yerde. Ayrıca çok geniş bir havuzu var. Biz Toshack'tan 20-30 milyon euro gibi bir bütçeyle Şampiyonlar Ligi'ne gidecek bir takım istedik. Bir de yerli bir sportif direktörümüz olacak. O da Toshack'ın Avrupa'da yaptığını Türkiye'de yapacak. Mesela Cengiz Ünder'i Başakşehir veya Altınordu'dan önce almalı ki para kazanmanız lazım" ifadelerini kullandı.

2013 yılında Tottenham'dan Real Madrid'e 94 milyon euroya transfer olan Gareth Bale'in maaşı 15 milyon euro. Galli oyuncuyu Avrupa'nın dev takımları da transfer etmek istiyor.