Hüseyin Çimşir: Ayaklarımız yere sağlam basıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, takımına övgüler yağdırırken iddialı açıklamalara imza attı.

40 yaşındaki teknik adam, hem lig hem de kupada sadece maç maç düşünerek hedefe ilerleyeceklerini söyledi.

"ÇOK ŞEY BAŞARABİLECEĞİMİZİ BİLİYORUZ"

Çimşir, taraftarların beklentisinin farkında olduğunu belirterek, "Hem lig hem kupada iyi sonuçlar aldık ancak ayaklarımız yere sağlam basıyor. Kadro kalitemiz iyi, oyuncu grubumuz inançlı ve çok şey başarabileceğimizi biliyoruz." dedi.

Hüseyin Hoca, "Hayallerimizin olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz ve bu hayallerimiz için çok çalışmamız gerektiğini de biliyoruz. Bu istek ve arzumuz sürdüğü sürece ben sezon sonu için çok daha umutlu konuşabilirim." ifadelerini kullandı.