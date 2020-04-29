Hüseyin Çimşir: İki kulvarda da hedefe ulaşacağız

Trabzonspor medya biriminin sorularını yanıtlayan Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, taraftarların kendisinden beklentisinin yüksek olduğunu bildiğini belirterek, bu sezon hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.

Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ipi göğüsleyeceklerine inançlarının oldukça fazla olduğunu dile getiren Çimşir, "Bu şekilde devam ediyoruz. İkisinde de favoriyiz. Ben geldiğimden beri aynı şeyi söylüyorum. Oyuncu grubuna inancım sonsuz. Sahada problem çözebilen oyuncu sayımız fazla. Şampiyonluğa hasret hem oyuncu grubu hem de bir camia var. Onların enerjisi bizim sahadaki isteğimiz, arzumuz ve coşkumuz bu süreci belirleyecek. Geri kalan 8 haftada istenen, arzulanan hedefe ulaşacağımıza iki kulvarda da inanıyorum." açıklamasında bulundu.

''LİGİN OYNATILMASINDAN YANAYIM''

Koronovirüs nedeniyle askıya alınan ligin akıbetiyle ilgili de konuşan Çimşir, ''Bu süreçle ilgili olarak elimizde tavsiye kararı gibi bir şey var. Haziran ayında başlayacağı yönünde bir söylem var. Olacak mı, olmayacak mı, ne kadar olacak, nasıl olacak bekliyoruz. Biz haziran ayının ilk haftasında başlayacak şekilde planlamamızı yapıyoruz. Yarın farklı bir şey olur mu, onu bilmiyorum. Ben liglerin oynanmasından yanayım.'' ifadelerini kullandı.