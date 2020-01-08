Hüseyin Cimşir: Talisca'yı hayal olarak görüyorum

Bursaspor'la oynadıkları hazırlık maçından golsüz beraberlikle ayrılan Trabzonspor'un teknik patronu Hüseyin Çimşir, karşılaşmadan sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"ŞARTLAR ZORLARSA, TRANSFER YAPMAYIZ"

Badou Ndiaye'nin haricinde 1-2 transfer daha yapmak istediklerini dile getiren Cimşir, "Bunun için ekonomik olarak mantıklı transferler olması gerekiyor. Eğer bizi zorlayacak şartlar olursa, transfer yapmayız." dedi.

"TALİSCA HAYAL"

Transfer gündeminde olduğu konuşulan Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca hakkında görüşleri sorulan teknik adam, "herkesin bildiği bir oyuncu" ifadelerini kullanan Cimşir, "21 yaşında İngiltere kariyeri varken, Çin'e gitti. Farklı bir amaç için gittiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Talisca'yı herkes ister." diyen Cimşir, bu transferi hayal olarak gördüğünü dile getirerek konuşmasını noktaladı.