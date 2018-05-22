Hüseyin Cimşir Trabzonspor'da

1 Fikret Orman kutlamaları görmek istemedi Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, bir süre dinlemek için kız arkadaşı Özlem Kaymaz ile birlikte Artvin'e gitti.

2 Aykut Kocaman sistemi bozmayacak Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanması durumunda görevine devam edecek olan Aykut Kocaman, çok eleştiri almasına rağmen Josef-Mehmet'li sisteme devam edecek.

3 Skrtel Glasgow Rangers'a transfer oluyor Skrtel, eski takımı arkadaşı Gerrard'ın çalıştırdığı Glasgow Rangers'a transfer oluyor. Slovak stoperin F.Bahçe'ye 3.5 milyon euro kazandıracağı öğrenildi.

4 İbrahimovic video hakeme yakalandı Los Angeles Galaxy forması giyen Zlatan İbrahimovic, Montreal Impact maçında rakibine tokat attı. Hakemin gözünden kaçan o an, video hakem sayesinde ortaya çıktı.

5 Gomis: Valbuena beni tebrik etti Attığı 29 golle kazanılan şampiyonlukta en büyük pay sahibi olan Bafetimbi Gomis, sezon değerlendirmesinde bulundu. Golcü futbolcu Valbuena'nın kendisini tebrik ettiğini de söyledi.

6 Kadınlar basketbolda zirve Fenerbahçe'nin Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Yakın Doğu Üniversitesi'ni 62-53 mağlup eden Fenerbahçe seriyi 3-1'e getirerek şampiyon oldu.

7 Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri Ülkemizi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'ın 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

8 Avrupa'da oynatan Türk futbolcuların performansları Avrupa'da hemen hemen bütün ligler sona erdi. Cengiz Ünder, Türkiye'yi temsil eden lejyonerlerimiz arasında en iyi performans gösteren isim oldu.

9 Galatasaray'ın transfer politikası Şampiyon Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim şimdiden gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı.