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Hüseyin Cimşir Trabzonspor'da

Trabzonspor'un eski futbolcusu ve antrenörü Hüseyin Cimşir, yardımcı antrenör olarak bordo-mavili kulübe geri döndü.

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Hüseyin Cimşir Trabzonspor'da

Gelecek sezon ‘Öze dönüş’ politikasını uygulayacak olan Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Rıza Çalımbay’ın ayrılığı sonrasında teknik heyeti oluşturmaya başladı.

AKÇAY'IN YARDIMCISIYDI

Bordo-Mavili yönetim kurulu ilk olarak yardımcı antrenörle anlaştı. Trabzonspor'un, geçmişte teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın yardımcılığını yapan eski oyuncusu Hüseyin Çimşir ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Çimşir'in çalışmalara başladığı ve gelecek olan teknik adama bir rapor sunacağı belirtildi.

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