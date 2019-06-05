Hüseyin Türkmen: Hayalim Ramos'a karşı oynamak

2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta 7 Haziran Cuma günü İstanbul'da Arnavutluk ve 11 Haziran Salı günü de deplasmanda Kosova ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekibin İstanbul'daki kampında yer alan Hüseyin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ümit Milli Takım'da güzel bir ortam olduğunu aktaran Hüseyin, "Tüm futbolcular Ümit Milli Takım'a katıldı. Bir bütün olduk. Arkadaşlarımızla eğlenceli vakit geçiriyoruz. Hocalarımızın gözetiminde iyi bir şekilde çalışıyoruz. İlk önce Arnavutluk maçımız var. Ona hazırlanıyoruz. Arnavutluk'u analiz ediyoruz. Sonrasında da Kosova maçı var. Arnavutluk müsabakasını kazanıp Kosova karşılaşmasına odaklanacağız." diye konuştu.



Trabzonspor'un bu sezon yakaladığı çıkışta payı olan 21 yaşındaki futbolcu, adının transferde geçmesiyle ilgili, şunları kaydetti:



"Buradaki kamp sürecini bitirelim, güzel iki galibiyet alalım tatilde bunlar düşünülür. Bütün arkadaşlarım için hep en iyisini isterim. Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan ağabey ve Abdulkadir Parmak, inşallah en iyi yerlerde olur. Benim için de aynı şekilde. Zamanı gelince nasipse olur."



Kendisini İspanya Ligi'ne (La Liga) daha yakın hissettiğini aktaran Hüseyin, "Transferde önceliğim İspanya olurdu. Sergio Ramos'a karşı oynamak, onunla aynı sahada bulunmak isterdim." ifadelerini kullandı.