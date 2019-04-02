Hüseyin Türkmen: İdolüm Sergio Ramos

Trabzonspor'da savunmanın vazgeçilmez isimlerinden Hüseyin Türkmen, kulüp dergisindeki röportajında, Trabzonspor altyapısına girebilmek için seçmelere yaylada hazırlandığını ve şu anda takımın mevcut teknik direktörü olan Ünal Karaman'ın kendisini altyapıya kazandırdığını anlattı.

Hüseyin Türkmen, eksikliklerinin olduğunu, önünde gideceği uzun yol bulunduğunu vurgulayarak, "Daha çok eksikliklerim ve önümde gideceğim uzun yol var. Amacım gelişerek ilerlemek ve ne olursa olsun pes etmemek. Çok küçük yaşlardan itibaren kendime ilke edindiğim, 'Asla pes etme, yarın daha iyi olacak’ şeklinde bir yaşam mottom var. Bu nedenle kendimi pes etmeyen, vazgeçmeyen biri olarak tanımlayabilirim." ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ TRABZONSPOR'A ADADIM"

"Trabzonspor benim hayallerim, ailem, hedefim." diyen Hüseyin Türkmen, "Trabzonspor, olabildiğince çok şey ifade ediyor. Kendimi tamamen Trabzonspor'a adadım. Bu nedenle hiçbir haberden etkilenmiyorum. Dönem dönem transfer haberleri olur. Taraftarı olduğum takımda oynuyorum. Bundan güzel bir şey olamaz. Hatalarımı ve eksikliklerimi ortadan kaldırıp, Trabzonspor formasını çok fazla giymek istiyorum. Sonrasında da dünyanın en iyi kulüplerinden birine transfer olmak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

İdolünün Sergio Ramos olduğunu ve forma numarasını da bu nedenle dört olarak belirlediğini ifade eden genç futbolcu, takım arkadaşlarının da kendisine son günlerde "Ramos" diye seslenmeye başladığını kaydetti.

Hüseyin Türkmen, taraftarların kendilerine verdiği desteğe değinerek, "Maçlarda bizler için muhteşem atmosfer oluşturuyorlar. Özellikle Fenerbahçe maçını unutamıyorum. Çıkış tüneline geldiğimizde tribünlerden gelen sesleri duyup, karşımda koreografiyi görünce tüylerim diken diken olmuştu. Hatta içimden, 'Bu maç kesinlikle bizim' demiştim." ifadesini kullandı.