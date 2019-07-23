Hüseyin Türkmen: O sene inşallah bu senedir

Hüseyin Türkmen, bordo-mavililerin Avusturya'nın Linz kentinde devam eden sezon öncesi kampının 4. gününde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen, taraftarların şampiyonluk beklentisine ilişkin, "O sene inşallah bu senedir diyorum. Taraftarlarımızın desteği, ilgisi, isteği çok fazla. Biz de bunun farkındayız. Ona göre de çalışıyoruz." dedi.

PRAG KARŞISINDA ŞANSIMIZ VAR

İlk olarak kamp sürecine ilişkin açıklama yapan Hüseyin Türkmen, "Sezon başı her zaman olduğu gibi ağır başladı. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. İlk hazırlık maçımızı da oynadık. İyiydi bizim için. İlk hazırlık maçları her zaman zor ve yorucudur, bizim için iyi bir idman maçı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Hüseyin Türkmen, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Prag ile eşleşmesini de değerlendirerek, "Kura inşallah bizim için hayırlı olur. Sparta Prag, geçmişi olan, köklü bir takım. Şansımız olduğunu düşünüyorum. Neden olmasın. İyi bir takımız, iyi bir yapılanma içindeyiz. İnşallah galip gelip üst turlara çıkmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Her geçen gün tecrübe kazandığını belirten Hüseyin Türkmen, "Her anlamda tecrübe kazandığıma inanıyorum. Çok çalışmamın yanında artık tecrübem var. Takımın tecrübelileri arasında yer alıyorum. Ünal hocam böyle belirtmişti. Tecrübemi de artık sahaya yansıtabilirim." ifadelerini kullandı.