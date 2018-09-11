Romanya U21 Milli Takımı ile Bosna Hersek U21 Milli Takımı karşı karşıya geldi.
2-0 Romanya'nın kazandığı mücadeleye Ianis Hagi'nin kornerden attığı gol damgasını vurdu.
Gheorghe Hagi’nin oğlu Ianis Hagi’nin kornerden attığı süper gol - VİDEO
KORNERDEN KALECİYİ AVLADI
Galatasaray'ın efsane oyuncusu Georghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, mücadelenin 70. dakikasında korner kullanmak için topun başına geçti.
Meşin yuvarlağı kale içine güzel bir şekilde kesen yenetekli futbolcu, rakip fileleri havalandırmayı başardı.