Ianis Hagi'nin yeni adresi belli oldu

Belçika Ligi ekibi Genk'te forma giyen Galatasaray'ın efsane futbolcularından Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'nin, yeni durağı netleşti.
21 yaşındaki orta saha futbolcusu, İskoçya Ligi takımlarından Glasgow Rangers'a kiralandı.
SATIN ALMA OPSİYONU 5 MİLYON EURO
Teknik direktör Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers'ın, Rumen oyuncuyu satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kiraladığı belirtildi.
Hagi'nin satın alma opsiyonu ise 5 milyon euro olarak belirlendi. Genk takımıyla bu sezon 19 maça çıkan Hagi, 3 gol 4 asistlik bir performans sergiledi.