Ianis Hagi'ye Cagliari kancası

Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, Serie A'ya dönebilir.

Bir dönem Gaziantepspor'u da çalıştıran Cagliari Teknik Direktörü Walter Zenga, Rumen futbolcuyla ilgilendiklerini söyledi.

Ianis Hagi'nin gelişimini takip ettiğini söyleyen Zenga, ''Ianis'in gelişimini üç yıldırz izliyorum. Elbette onu Cagliari'ye getirmek isterim.'' ifadelerini kullandı.

Daha önce Fiorentina forması da giyen Ianis Hagi, Cagliari'ye transfer olması durumunda ikinci kez Serie A'ya gidecek.

SÖZLEŞME BİTİŞ TARİHİ 2024

Bonservisi Belçika ekiplerinden Genk'te bulunan 21 yaşındaki futbolcu, ocak ayında İskoç kulübü Rangers'a kiralanmış ve kısa süre içinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Romanya Milli Takım formasını da bugüne kadar 10 kez sırtına geçiren genç futbolcunun, Genk ile 2024'e dek sözleşmesi bulunuyor. Genk, Ianis Hagi'yi Gheorghe Hagi'nin sahibi olduğu Rumen takımı Viitorul'dan 4 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.