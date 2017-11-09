İBB Cluj Napoca'yı yendi

Karşılaşmaya 5-0'lık seri ile başlayan U-BT Cluj Napoca, 5. dakikayı 16-10 üstün geçti. Kuti ve Sakic ile sayılar kaydeden Romanya temsilcisi, ilk çeyreği 28-25 önde tamamladı.

İBB SAHASINDA KAZANDI

İkinci çeyreğe Buckner ve Uğur Dokuyan'ın sayılarıyla başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor 12. dakikada 29-28 öne geçti. Mert Çevik ve İlkan Karaman'ın kaydettiği sayılarla ev sahibi takım 18. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 42-35. Kalan bölümde üstünlüğünü sürdüren turuncu-lacivertli ekip, soyunma odasına 47-44 önde gitti.

İkinci yarıda Buva ve Thompson ile boyalı alandan, Mert çevik ile 3 sayı çizgisinin gerisinden isabetler bulan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 27. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 61-50. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçilirken ev sahibi ekip, final periyoduna 70-58 üstün girdi.

Son çeyrekte Kalnichenko ile üst üste sayılar üreten U-BT Cluj Napoca, 33. dakikada farkı 6 sayıya indirdi: 71-65. Bekir Karlı ve Buckner ile sayılar kaydeden turuncu-lacivertliler, 35. dakikada farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 81-71. Skor üstünlüğünü sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahadan 92-82 galip ayrıldı.