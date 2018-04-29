İBB sporcusu Kübra Dağlı dünya şampiyonu

Türk sporunun lokomotifi İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü şampiyonlar çıkarmaya devam ediyor.

BU KEZ YUNANİSTAN'DA ŞAMPİYON OLDU

Türkiye'nin gelecek vadeden tekvando sporcularından Kübra Dağlı, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce 2016'da Peru'da mutlu sona ulaşan İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Kübra Dağlı, bu kez de Yunanistan'ın Rodos Adası'nda dünya şampiyonluğunu elde etti.

2. Dünya Plaj Tekvando Şampiyonası'nda milli takım adına yarışlara İBB Spor Kulübü sporcusu Kübra Dağlı, Poomse ve yüksek kırışta altın, Freestyle ferdi kategorisinde ise bronz madalya aldı. Kübra turnuvayı toplamda 3 madalya ile tamamlamayı başardı.

Dağlı, geçtiğimiz sene Türkiye ve Avrupa Şampiyonası'nı da kazanmıştı. Plaj Dünya Şampiyonası'nı başarıyla tamamlayan Kübra Dağlı, kasım ayında düzenlenecek Dünya Tekvando Şampiyonası'nda da podyumun zirvesine çıkmayı hedefliyor.