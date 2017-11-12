İBB Uşak'ı uzatmalarda devirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Cebeci Spor Salonu'nda Muratbey Uşak'ı ağırladı.

UŞAK DEVREYE ÖNDE GİRDİ

İki tarafın da iyi savunma yaparak başladığı karşılaşmanın 5. dakikasını İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 8-7 üstün geçti. Klobucar ve Thompson'ın kaydettiği sayılarla 7-0'lık seri yakalayan ev sahibi, 9. dakikayı 17-12 önde geçti. Kalan bölümde üstünlüğünü sürdüren turuncu-lacivertli ekip, ilk çeyreği 19-14 üstün geçti.

İkinci çeyreğe 9-0'lık seri ile başlayan Muratbey Uşak, 12. dakikada 23-19'luk üstünlük yakaladı. Bircevic ve Buckner ile pota altından sayılar bulan ev sahibi takım, 16. dakikada yeniden öne geçti: 28-27. Muratbey Uşak, Şafak Edge ve Hamilton'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle soyunma odasına 38-30 önde girdi.

UZATMALARDA KAZANDI

İkinci yarıya etkili başlayan Muratbey Uşak, 22. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 34-46. Buckner ile üst üste sayılar bulan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 27. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 45-52. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçilirken Muratbey Uşak, üçüncü çeyreği 56-47 önde tamamladı.

Son çeyreğe Mert Çevik'in etkili oyunuyla 14-0'lık seri ile başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 35. dakikayı 61-56 önde geçti. Kalan bölümde iki ekip de sert savunma yaparken, maçın bitimine 11 saniye kala Şafak Edge'nin serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla Muratbey Uşak, eşitliği yakaladı: 69-69.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, son hücumdan yararlanamayınca karşılaşma uzatmaya gitti. Uzatma periyodunda Bircevic ve Buva ile sayılar bulan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 43. dakikayı 74-71 üstün geçti. Kalan bölümlerde üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, karşılaşmadan 77-73 galip ayrıldı.