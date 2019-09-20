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İBB'nin yerine İTÜ alındı

Basketbol Süper Ligi'nden çekilen İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un yerine İTÜ BB, yeni sezonda mücadele verecek.

| AA
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İBB'nin yerine İTÜ alındı

Türkiye Basketbol Federasyonu, federasyon yönetim kurulunun, ligden çekilen İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un yerine İTÜ BB'nin Basketbol Süper Ligi'ne kabulüne karar verdiği bildirildi.

Açıklamada, "TBF yönetim kurulunun kararındaki hukuki ve mali yükümlülükleri tamamen yerine getiren İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Derneği'ne Türk basketboluna katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 2019-2020 sezonunda Basketbol Süper Ligi'nde yer alacak Sigortam.net İTÜ BB'ye başarılar dileriz." denildi.

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