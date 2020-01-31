İbo dinleyen Boateng

Teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın’ı getiren Beşiktaş, transfer döneminin bitimine dakikalar kala Fiorentina’da forma giyen Kevin-Prince Boateng’i kiralık olarak kadrosuna kattı.
"İBO DİNLEYEN UYUM SORUNU YAŞAMAZ"
Transferin gerçekleşmesiyle birlikte futbolseverlerin aklına, Boatentg'in daha önce İbrahim Taslıses'in Birtanem şarkısını söyleyerek İnstagram hesabında paylaştığı görüntüler geldi.
Beşiktaşlı taraftarlar videoyu tekrar gündeme getirerek ''İbo dinleyen adam uyum sorunu yaşamaz" yorumlarını yaptı.