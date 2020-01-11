İbra attı, Milan kazandı

Cagliari ile Milan, İtalya Serie A'nın 19. haftasında Sardegna Arena'da karşılaştı. Milan zorlu deplasmandan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu maçta 64 dakika forma giydi. Milan'a gelibiyeti getiren golleri 46. Rafael Leao ve 64. dakikada Zlatan Ibrahimovic kaydetti.
Bu sonuçla Cagliari 29 puanla 6. sırada kalırken, Milan ise 25 puanla 8. sıraya yükseldi. 20. haftada Milan, Udinese'yi konuk ederken; Cagliari ise Brescia deplasmanına gidecek.
İBRAHİMOVİC GERİ DÖNDÜ
Amerika macerasından sonra Avrupa'ya dönen 38 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, yeni takımı ile 2. maçında ilk golünü attı.
Serie A'daki 123. golünü atan Zlatan Ibrahimovic, 5 büyük ligde attığı 268 golle tarihin en golcü 11. oyuncusu oldu.