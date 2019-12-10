Ibra ile Gattuso, Napoli'ye gidiyor

İtalya'da çok kötü bir sezon geçiren Napoli'de, değişim rüzgarları esiyor.

Corriere dello Sport'un haberine göre, Ancelotti ile yollar ayrılacak. Napoli, daha önce Milan'da da görev alan efsane isim Gattuso'ya takımı emanet edecek.

NAPOLİ'DE BULUŞUYORLAR

Napoli'nin asıl bombası ise LA Galaxy'den ayrılan İsveçli süper yıldız Ibrahimovic olacak. Gazetenin haberine göre, ABD'den ayrıldıktan sonra henüz bir takımla anlaşmayan Ibra'nın, Napoli'nin yolunu tutacağı ifade yazılıyor.

38 yaşındaki yıldız, Milan'dan takım arkadaşı Gattuso ile bir başka İtalyan takımında buluşacak.

Napoli'nin Gattuso'yu önümüzdeki günlerde açıklayacağı, Ibra ile ise hala pazarlık halinde olduğu aktarıldı.