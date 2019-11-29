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Ibra'dan saldırganlar hakkında suç duyurusu

Ibrahımovic'in İsveç'teki heykeli gündemden düşmüyor. Yıldız futbolcu, heykeline saldıran Malmö taraftarları hakkında suç duyurusu yaptı.

| Haber Merkezi
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Ibra'dan saldırganlar hakkında suç duyurusu

İsveç'in son günlerdeki bir numaralı gündemi Zlatan Ibrahimovic.

Hammarby'ye ortak olduktan sonra alt yapısında yetiştiği Malmö taraftarlarını fazlasıyla kızdıran İsveç futbolunun efsanesi, heykeline yapılan saldırının ardından yasal yollara başvurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çarşamba gecesi Malmö Stadı önünde yer alan Zlatan heykelini ateşe veren bir grup, heykelin etrafına ırkçı ifadeler içeren mesaj da yazmıştı. Zlatan'ın şikayeti üzerine harekete geçen İsveç emniyeti, heykeli bariyerler ile koruma altına alırken, olay gecesinde saldırıda bulunan taraftarlar hakkında soruşturma başlattı.

Malmö'nün ezeli rakibi Hammarby'ye ortak olduktan sonra İsveç basınına verdiği röportajda ''İskandinavya'nın en iyi kulübü olacağız'' ifadelerini kullanan 38 yaşındaki futbolcu, Malmö taraftarlarını fazlasıyla kızdırmıştı.

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