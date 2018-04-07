İbrahim Hacıosmanoğlu: Yalan söyleme Muharrem Usta

İbrahim Hacıosmanoğlu, olağanüstü kongrenin ilk gününde Muharrem Usta'yı camiayı kandırmakla suçladı.

Hacıosmanoğlu şunları söyledi:

VİZYON KELİMESİNİ AYAKLAR ALTINA ALDINIZ

''Muharrem Usta borcu 156 Milyon euro ile aldı, 150 Milyon euro ile bırakıyor. Borcu 6 Milyon euro düşürmüş. Bu hesapları euro üzerinden yapıp, 6 milyon düşürdüm, euro ile devrediyorum demek Trabzonspor Başkanı'na yakışır mı? Vizyon ile geliyorsunuz, vizyon kelimesini ayaklar altına aldınız. Geldiğiniz günden beri olan yalanlar silsilesi giderken bile devam etti. Ben 2. senenin sonunda çıktım Trabzonspor sevdalılarının karşısına dedim ki yaptıklarımın yarısını yapmazdım. Ama yalan konuşmak Trabzonspor Başkanı'na yakışmaz. Elinize ne geçti? Trabzonspor’u bir yere taşıyamadınız."

ÇOK KURNAZSINIZ

"Çok kurnazsınız. O kurnazlığınızı Trabzonspor için kullanın. Sportif başarınız bile yok. Bizim dönemimizde Trabzonspor, Avrupa'da iki kere üst üste gruptan çıktı. AK Parti’nin kongresi var Trabzon’da. Bütün siyasiler Trabzon’da… Bir gün önce basın toplantısı düzenliyorsunuz. 156 milyon euroya aldım bunu kayda geçirin diyorsunuz 150 milyon euroya devrediyorum. Niye? Türkiye’yi yönetenler burada. Bizi toplumun önüne atmaya ne gerek var?."