İbrahim Hacıosmanoğlu yeniden başkan adayı

Trabzonspor’da kongre rüzgarları camiayı etkisi altına aldı. Nisan ayının ilk haftasında yapılacak olan olağanüstü kongre öncesinde adaylığı netlik kazanan ilk isim İbrahim Hacıosmanoğlu oldu.

"GÖREVDEN KAÇMAM"

2015'te girdiği seçimde koltuğunu Muharrem Usta'ya devreden ve konuşmasının finalinde, "Sanmasınlar yıkıldık, sanmasınlar çöktük. Bir başka bahar için sadece yaprak döktük" ifadelerini kullanan Hacıosmanoğlu’nun seçim için kolları bir kez daha sıvadığı öğrenildi.

"Artık bahar geldi." diyen Hacıosmanoğlu, "Normal şartlar altında kongrenin zamanında yapılmasından yana bir başkan olduğumu hep söyledim. Yani Aralık’ta sandık başına gitmeliydik. Fakat Başkan Usta camiaya böyle bir sürpriz yaptı. Bu ortamda da asla görevden kaçmam" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Hacıosmanoğlu'nun ekibiyle sürekli toplantılar yaptığı da gelen haberler arasında. Ancak merakla beklenen asıl açıklama gelecek hafta olacak. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun netleşen yöneticileriyle birlikte medyanın karşısına çıkacağı ve kararını paylaşıp destek isteyeceği dile getirildi.