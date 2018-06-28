Ibrahim Sangare Giresunspor’da

Yeşil beyazlıların kulüp başkan yardımcısı İbrahim Özkul, Sangare'yi transfer ederek güçlerine güç kattıklarını ifade etti.

Özkul, "Anlaşmamız her iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun. Sangare geçen sezon sergilediği performans ile dikkat çeken bir oyuncuydu. 2 yıllık anlaşma sağladığımız genç futbolcu, inşallah yeşil beyazlı formayı da başarıyla terletecek" dedi.

Özkul, transfer çalışmalarının devam ettiğini de belirterek, "Aldığımız üç yabancı oyuncu da Fransa liglerinden. Yine aynı ülkeden transferler yapmak istiyoruz. Giresunspor taraftarı şunu bilsin ki imkanlar doğrultusunda en iyi kadroyu kuracağız" ifadesinde bulundu.