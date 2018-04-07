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İbrahim Tatlıses: Gökhan Gönül F.Bahçeliyim dedi

İbrahim Tatlıses, geçen sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'yi tuttuğunu söyledi.

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İbrahim Tatlıses: Gökhan Gönül Fenerbahçeli

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere ve vatandaşlara destek vermek için bölgeye giden heyette bulunan İbrahim Tatlıses, Beşiktaşlı Gökhan Gönül ile arasında geçen diyaloğu aktardı.

VALLAHİ FENERBAHÇELİ

Tatlıses, Beşiktaş'ın önemli isimlerinden Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'yi tuttuğunu söylerken; "Gökhan Gönül'e 'Beşiktaşlı'sın öyle mi' diye sordum. 'Olur mu abi, ben Fenerbahçeli'yim' dedi. Doğruyu söylüyorum. Mikrofonların karşısında doğruyu söylemek mecburiyetindeyim. Vallahi Fenerbahçeli. Kayınbabası da eniştemiz olur, Urfalı kız ile evli, o da Fenerbahçeli. Onun için Beşiktaşlı olamaz." dedi.

Gökhan Gönül, geçen sezon başında Fenerbahçe'den bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olmuştu.

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