İbrahim Üzülmez: Beşiktaş yarın gel dese hazırım

TFF 1. Lig'de Çaykur Rizespor ile şampiyonluk yaşayıp, ekibini Spor Toto Süper Lig'e çıkaran teknik direktör İbrahim Üzülmez, beIN SPORTS HABER'de yayınlanan VIP programına konuk oldu.

Genç teknik adam Beşiktaş'tan teklif gelirse gidebileceğini söyledi.

"YARIN GEL DESELER BEN HAZIRIM"

Beşiktaş'ın teknik direktörü olmak ister misin sorusu sorulan Üzülmez, "Bu genç hoca algısını eğer yıkarsak bir gün olacağız inşallah. Elazığ'a gidiyorsun lider yapıyorsun, Gençlerbirliği'ne gidiyorsun 32 puan topluyorsun ikinci yarı. Diyoruz ki işte bazen kendimizi de ön plana çıkartmak lazım. Şimdi geldik Allah'a şükürler olsun Çaykur Rizespor'u şampiyon yaptık. Ancak büyük takımlara gitmek için lobi mi derler bilemiyorum ama onları yapmamız gerekiyor. "Hedeflerin arasında var mı?" diye sorarsanız, var. Allah nasip eder mi bilemeyiz tabii ki. Bana yarın gel deseler ben hazırım. Neden hazır olmayayım ki? Oyuncu gurubuna bakıyorsunuz Quaresma bir yanda, Babel bir yanda. Sonrasında Pepe'si, Tolgay'ı, Talisca'sı... Bize verdikleri zaman Beşiktaş'ı neler yapabileceğimizi göstereceğiz inşallah. Kulübümüze de inanıyoruz, güveniyoruz. Yeter ki bize kaliteli oyuncu gurubunu versinler. Ben oyuncunun iç dünyasını yaşayan insanlardan birisiyim. Bizim kontrata bağlı olarak takımlarımızda olmamamız gerekiyor." cevabını verdi