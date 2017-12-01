İbrahim Üzülmez: Hedefimiz şampiyonluk

Ligde 22 puanla dördüncü sırada yer alan Karadeniz ekibinde, Üzülmez, kalan bölümde 63 puanlık bir pasta olduğunu, şampiyonluk yarışında takıma güven duyulması gerektiğini bildirdi.

İYİ BİTİRECEĞİMİZE İNANIYORUM

Başlangıçlar kadar bitirişlerin de çok daha önemli olduğuna değinen Üzülmez, şunları kaydetti:

"İyi bitireceğimize inanıyorum. Oyuncu grubuna ve kendimize inanıyoruz. Adanaspor deplasmanında ve Samsunspor ile sahamızda oynadığımız maçlardaki bireysel hatalar 5 puana mal oldu. Her şeye rağmen kaybedilmiş çok fazla bir şey yok. İlk yarıda oynayacağımız 4 maç ve ikinci yarıda 17 maçımız var. Lig genelinde ortada 63 puanlık bir pasta var. Bu pastadan biz de en iyisini alacağız. Bu takımdan kimsenin endişesi olmasın. Zaman zaman sıkıntılar yaşasak da hepimiz, oyuncularımız olayın farkında."