İbrahim Üzülmez imzayı attı

Bursaspor, yeni teknik direktörünü açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüp, bir süredir boşta olan İbrahim Üzülmez ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Taraftarlara açık olarak gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Başkanımız Mesut Mestan “Yeni heyecan, yeni başlangıç olacak İbrahim hocamız için. Başarılı sporcu kimliği ile tanıyoruz. Teknik direktörlükte de başarılarını hepimiz biliyoruz. Bundan sonraki süreçte iki tarafa hayırlı olacağını düşünüyorum. Ekibiyle birlite İbrahim hocamıza Bursasporumuzda üstün başarılar diliyorum. Camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun. 1,5 yıllık sözleşme yaptık 1. Lig ve Süper Lig opsiyonlu olarak. İnşallah Süper Lig’de de gelecek yıl birlikte çalışırız” dedi.

Daha sonra konuşan Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ise şunları söyledi: “Bu büyük camiaya geldiğim için mutluyum. Sağlık kontrolü sonrasında şehir merkezini gezme imkanımız oldu. İnsanların sıcak yaklaşımdan mutlu oldum. Benim ve Bursaspor camiası için bu anlaşma hayırlı olsun. Bursaspor büyük camiadır. Bulunduğu yer neresi olursa olsun büyüklüğünden bir şey kaybetmez. Zor bir dönemde ayağa kaldırmak için çalışacağız. Öncelikle başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte başkanımın hem İstanbul hem de Bursa’da samimi davranışına teşekkür ediyorum. Bizim de amacımız Bursaspor’u ileriye taşımak olacaktır. Başarı kolay değil. Başarıya giden yollar çetrefilli ve sıkıntılıdır.”

GEMİYİ LİMANA YANAŞTIRACAĞIZ

“Bursaspor armasını en iyi şekilde taşımak için, gemiyi limana yanaştırmak için çok çok çalışmamız gerektiğini biliyorum. Taraftarı mutlu edecek oyun için zamana ihtiyacımız var. Tanıdığım, tanımak istediğim oyuncular var. Zamanla güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Büyük kentin takımını armasını daha ileriye götürmek için sadece bana değil, herkesin takıma sahip çıkması gerekiyor. Bazen olumsuz eleştiriler de olacaktır. Eleştiriye açığım. Herkesin bize destek vermesi gerekiyor. Büyük Bursaspor camiasını limana yanaştırmak için camianın desteğine ihtiyacımız var. Şampiyonluklar yaşamıştır. Amacımız Bursaspor'u hak ettiği süper lige çıkartmaktır.”

ELEŞTİRİLERE AÇIĞIM

“Eleştiriler olsun. Başarıya giden yollar dikenlidir. Taraftar kızacaktır, bağıracaktır, işin sonunda ortak paydamız şampiyonluğu yaşamaktır. Bunu yaşamak için desteğe ihtiyacımız var. Genç ve duygusal oyuncular var onlara sahip çıkmalıyız. Yolun sonu inşallah şampiyonluk olur.”

Bir soru üzerine Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez “Bursaspor büyük camia bunu bir kez daha gördüm. Anlaşma olduktan sonra ulusal ve sosyal medyaya baktıktan sonra Bursaspor’un ses getirdiğini gözlemledim. Biz karşı görülen haberlerde büyük camia olduğunu hissettim. Yapılacak çok şeyler var. Bursaspor şampiyonluk yaşadı. Tesislerde gezerken resimlere baktım o atmosferi Allah bize de nasip eder. Büyük camiada olduğumuz ve çalışacağımız için mutluyum. Allah başarılı olmaya bize nasip etsin" diye yanıtladı.