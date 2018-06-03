İbrahim Üzülmez İsmail'i istiyor

1 Demba Ba olmadı, hedef Burak Yılmaz Beşiktaş yönetimi, Demba Ba'nın Shanghai Shenhua ile anlaşmasının ardından gözünü Burak Yılmaz'a çevirdi. Bonservis sorunu çözülürse golcü futbolcu imzayı atmaya hazır.

2 Galatasaray'da as oyuncular gözden çıkarıldı Galatasaray yönetimi, Belhanda, Maicon ve Feghouli gibi performansından memnun kalmadığı maliyetleri futbolcuları satış listesine koydu.

3 Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un seçim vaadi Aziz Yıldırım'ın kulübün kasasına 150 milyon lira koyacağını vaad etmesinin ardından kürsüye çıkan Ali Koç, "Siz ne vereceğinizi söyleyin, ben 1 fazlasını vereceğim" dedi.

4 Fenerbahçe'de tarihi kongre Aziz Yıldırım ile Ali Koç, Fenerbahçe'nin Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık için yarışıyor.

5 Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a: Topunuz gelin Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, kongrede yaşanan gerginlikten sonra Aziz Yıldırım ve yönetim kuruluna "Topunuz gelin" diye bağırdı.

6 Aziz Yıldırım: Ben olsam G.Saray burada kupa kaldırmazdı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, hapiste olduğu dönemde Ali Koç'un sarı-lacivertli camiayı yalnız bıraktığını ifade etti.

7 Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a teklifi Aziz Yıldırım Ali Koç'a yönetimine girmesini teklif ederek, "Futbolu bu kadar iyi biliyorsanız, ben başkan olunca gelin futbolu siz yönetin, amatör şubeleri biz yönetelim" dedi.

8 Aziz Yıldırım kongre üyelerine kızdı Aziz Yıldırım, kongrede konuşmasının kesilmesi üzerine, "Maçta bağırmayan adamlar gelmiş burada tezahürat yapıyor." diyerek sitem etti.

9 Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a: Fenerbahçe'den büyük değilsin Fenerbahçe Başkan adayı Ali Koç, seçim öncesi yaptığı konuşmada Aziz Yıldırım'a, "Kimse F.Bahçe'den büyük değil, sen de Fenerbahçe'den büyük değilsin" dedi.