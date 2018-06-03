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İbrahim Üzülmez İsmail'i istiyor

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, eski takım arkadaşı İsmail Köybaşı'nın transfer edilmesini istedi. İsmail'in başkanlık seçiminin ardından Rize'ye satılması bekleniyor.

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Süper Lig’e geri dönen Rize’nin hedefinde büyük takımlardan ayrılması beklenen oyuncular var.

Spor Toto 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e geri dönen Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen İsmail Köybaşı'ya talip oldu.

ESKİ TAKIM ARKADAŞI

Teknik direktör İbrahim Üzülmez’in başarılı oyuncuyu yeni sezonda kadrosunda görmek istediği bildirildi.

Sarı-lacivertli ekipte yapılacak başkanlık seçiminin ardından Köybaşı'nın Rize'ye satılması bekleniyor.

Hatırlanacağı gibi Üzülmez ile Köybaşı bir dönem Beşiktaş'ta birlikte forma giymişlerdi.

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